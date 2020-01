Stib : de légers retards persistent sur les lignes 1 et 5 à cause d’un rail cassé

Le problème technique a lieu entre les arrêts Sainte-Catherine et Comte de Flandre.

Des retards étaient constatés ce lundi matin sur les lignes de métro 1 et 5 en direction d’Erasme en raison d’un rail cassé, a indiqué la Stib sur son compte Twitter. Par mesure de sécurité, les métros roulaient à vitesse réduite. Le problème technique a lieu entre les arrêts Sainte-Catherine et Comte de Flandre, un tronçon central du réseau de métros.

Vers 8h45, la Stib a décidé d’interrompre totalement la circulation des métros sur plusieurs tronçons pour procéder à des réparations d’urgence, “ce qui évite aux métros de s’arrêter complètement pendant une minute trente avant de passer à vitesse réduite, pour fluidifier le trafic“.

La réparation définitive n’aura lieu qu’en dehors des heures de pointe pendant la journée, ou pendant la nuit, nous a indiqué le porte-parole de la Stib Guy Sablon. Les perturbations vont donc persister au moins pendant plusieurs heures ce lundi matin.

#stibM1 #stibM5

Métro interrompu

entre #DeBrouckère et #GareOuest

direction #GareOuest et #Erasme

entre #Beekkant et #GareCentrale

direction #Stockel et #HerrmannDebroux

Rail cassé#stib

— STIB-MIVB (@STIBMIVB) January 27, 2020