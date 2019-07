Saint-Josse donnera un avis positif sous conditions au tunnel de métro entre Gare du Nord et Liedts

La commune tiendra compte du point de vue d’associations de riverains quant à elles opposées au projet.

La commune de Saint-Josse-ten-Noode remettra un avis positif sous conditions au projet de tronçon de tunnel à percer entre la station “Gare du Nord”, et la future station sous la place Liedts, a annoncé lundi le bourgmestre de la commune, Emir Kir (PS).

La commission de concertation portant sur cette partie du projet d’extension du métro bruxellois vers le nord de la capitale se réunira vendredi prochain, le 11 juilet.

Selon M. Kir, la commune remettra un avis positif sous conditions, en tenant compte du point de vue d’associations de riverains quant à elles opposées au projet.

Plusieurs conditions

Elle ne veut ainsi pas entendre parler d’une ouverture de chantier avant la fin de ceux qui engendrent déjà actuellement leur lot de nuisances pour les habitants et commerçants, à hauteur du boulevard Pacheco, de la place Saint-Lazare et du square Regina. Elle exige que des mesures soient mises en place pour limiter l’impact sur la mobilité de ce futur chantier, appelé à s’installer dans la durée, et l’accès aux commerces et habitations. Elle demande enfin des compensations financières pour les commerçants.

Selon Emir Kir, la commune est par ailleurs sensible aux inquiétudes exprimées par le groupement de riverains et associations baptisé “Développement social du quartier Botanique Nord”. Opposé au projet de métro vers le nord, celui-ci déplore le peu de cas fait du sort des populations concernées par les dommages économiques et sociaux du projet. Il estime que les commerces de la rue de Brabant sont en danger de mort et s’inquiète du risque de gentrification à terme de la place Liedts. Regrettant l’absence d’indemnisation des habitants, ce groupement demande par ailleurs une étude approfondie d’alternatives à mettre en oeuvre en matière d’offre de transport de surface.

