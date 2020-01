Record d’utilisation des titres-services en 2019 en Région bruxelloise

Les Bruxellois continuent à acheter et consommer de plus en plus de titres-services. Ils ont utilisé un total de 16 604 324 titres-services en 2019, soit 360 000 de plus qu’en 2018.

Les titres-services permettent à près de 25 000 personnes de travailler à Bruxelles. Une réforme des titres-services est attendue au printemps 2020. Elle devrait permettre d’assurer le budget nécessaire pour maintenir ce dispositif dans les prochaines années.

« Le budget alloué à ce dispositif ne cesse d’augmenter passant de 206 millions en 2015 à 226 millions en 2020. Et l’engouement pour les titres-services n’est pas près de s’amenuiser. C’est pourquoi, la réforme devra permettre de maîtriser le budget de cette mesure tout en maintenant le nombre d’emplois. Elle devra aussi contribuer à améliorer les conditions de travail des aide-ménagères », déclare Bernard Clerfayt, le ministre bruxellois de l’Emploi.

YdK – Photo/Belga