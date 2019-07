Prolongation de la deadline pour remplir sa déclaration fiscale en ligne

La date limite pour compléter sa déclaration électronique sur Tax-on-web était initialement fixée au jeudi 11 juillet. Elle passe finalement au lundi 15 juillet inclus.

L’opération nécessite une carte d’identité (eID), les identifiants de celle-ci et un lecteur de carte. Il est également possible d’utiliser l’application Itsme pour s’identifier. L’Echo signale que le fisc a déjà reçu lundi matin 2.011.733 déclarations électroniques via Tax-on-web. Le fisc ne s’attend pas à des problèmes de capacités pour le rush final, selon le quotidien.

J. Th.