Plus de 10 millions d’œufs en chocolat pour les structures de soins et d’accueil

Plus de 10 millions d’œufs en chocolat, biscuits et autres produits de confiserie ont été offerts aux structures de soins et d’accueil par l’Association Royale Belge des Industries du Chocolat, de la Praline, de la Biscuiterie et de la Confiserie (Choprabisco).

“Le chocolat a toujours été un produit qui fait plaisir et qui réjouit jeunes et moins jeunes, surtout dans les moments difficiles”, souligne l’association qui regroupe 170 professionnels du secteur en Belgique. “Étant donné que même les cloches de Pâques ne peuvent pas prendre leur envol cette année, des chocolatiers belges offrent massivement des produits de Pâques à ceux qui, en cette période difficile, se consacrent aux autres.”

Les chocolatiers, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou d’artisans, veulent apporter “un peu de lumière et de plaisirs” à celles et ceux qui s’investissent dans les institutions de soins, les maisons pour enfants et les hôpitaux, entre autres. Les autres gourmands n’ont pas non plus à se passer des douceurs traditionnelles de cette période: de nombreux chocolatiers sont ouverts et vendent aussi en ligne, rappelle Choprabisco.

Belga – Photo: Nicolas Maeterlinck