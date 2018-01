Opération policière au parc Maximilien: Jambon annonce l’ouverture d’une enquête pour déterminer l’origine de la fuite

La police fédérale avait prévu une opération d’envergure ce dimanche soir dans le quartier autour de la gare du Nord pour interpellé des migrants. Mais l’opération a finalement été déplacée au dernier moment pour une vaste série de contrôles dans les trains et les gare dans et vers Bruxelles.

La police a ouvert une enquête interne pour déterminer l’origine de la fuite sur l’opération de police planifiée ce dimanche soir au parc Maximilien. C’est ce qu’a annoncé ce lundi soir le ministre de l’Intérieur Jan Jambon sur le plateau de Canvas. ” C’est inacceptable. Les membres de la police sont tenus par le secret professionnel”, a-t-il déclaré.

La police fédérale avait prévu une opération d’envergure ce dimanche soir dans le quartier autour de la gare du Nord pour interpeller des migrants. Mais l’opération a finalement été déplacée au dernier moment pour une vaste série de contrôles dans les trains et les gares dans et vers Bruxelles. Des sources au sein des ministères et de la police auraient révélé l’imminence de ces actions. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés à dès lors pris ses dispositions pour que les migrants soient dispatchés dans des familles de bénévoles avant l’arrivée des forces de l’ordre.

T.D., photo Belga