Martin Casier : “On a un travail à réaliser au PS par rapport au sud de Bruxelles”

Elu député socialiste le soir du 26 mai, Martin Casier était l’invité de l’Interview. Il a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw. Ensemble, ils sont revenus sur la reconquête du sud de Bruxelles par le PS.

Martin Casier est astrophysicien, professeur de maths et est en charge du projet des Casernes d’Ixelles. Il va quitter ce poste puisqu’il remplace Philippe Close comme député au parlement bruxellois. “J’étais le premier suppléant. On a fait la plus belle des campagnes possibles mais on connaît la dynamique d’un groupe et faire 2.500 voix, c’était mon objectif. J’étais très heureux d’intégrer le parlement. C’est le début d’une aventure. Je sentais surtout le début de la responsabilité.”

Martin Casier est également chef de file du PS à Watermael-Boitsfort. “On a un travail à réaliser au PS par rapport au sud et au sud-est de Bruxelles. C’est une population différente. On voit que le PS est moins fort et un travail doit être réalisé sur le terrain au quotidien. On doit prouver à cet électorat qu’on peut leur apporter des choses. Il faut sortir des étiquettes et développer un discours audible par tous les Bruxellois. “

Une Région bruxelloise qui devait avancer

Bruxelles a eu rapidement sa majorité PS-Ecolo-DéFi et n’a pas attendu ni la Wallonie ni le fédéral. “On a besoin rapidement d’avoir des gouvernements en place. La situation était plus simple à Bruxelles. Je pense qu’on aura besoin de Régions qui fonctionnent. Tous les sondages montrent qu’on est dans un moment de rupture. Les gens sont en décrochage par rapport à l’intérêt politique. Je crois que le signal qui ressort, c’est l’envie d’une politique de gauche, au sens le plus large possible. Le PTB a dit qu’il ne voulait pas monter sans le PVDA donc on n’a pas travaillé avec eux. Et on a quand même une majorité progressiste. On analysera la déclaration de politique générale et je crois qu’aujourd’hui, nous aurons une capacité à impulser les changements nécessaires.”

►Regardez l’intégralité de l’Interview