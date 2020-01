Manifestation contre l’augmentation des tarifs de la STIB

Quelque 130 personnes ont exprimé leur mécontentement dimanche face à l’augmentation tarifaire, annoncée pour le printemps, des tickets en papier de la Stib. Les manifestants, qui s’étaient rassemblés à la gare de Bruxelles-Nord, ont marché jusqu’à celle du Midi, réclamant la gratuité des transports publics.

Au printemps, le prix du ticket en papier acheté au distributeur augmentera de 50 cents (2,6 euros pour un ticket 1 voyage et 8 euros pour un ticket de 24h). Le navetteur qui achètera son billet en espèces auprès du chauffeur devra débourser 3 euros. Pour les autres types de billets, disponibles uniquement via une carte Mobib, la grille tarifaire reste inchangée.

En décembre, la Stib avait justifié cette augmentation de tarifs par la volonté de décourager l’usage des tickets en papier, chers à produire et nocifs pour l’environnement car ils contiennent une puce électronique. “Une mesure hypocrite“, selon l’un des organisateurs de la manifestation. “La Stib augmente simplement ses tarifs sous couvert de responsabilité sociale et environnementale“, dénonce-t-il. Les manifestants, qui scandaient “à qui appartient à la Stib? A nous!”, réclament la gratuité des transports publics et moins de contrôles des passagers.

Ils craignent que l’augmentation du prix des tickets en papier exclue certaines personnes des transports en commun.