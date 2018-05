M : le Collectif F.(s) veut plus de femmes aux postes de direction des théâtres

Plus de 700 femmes se mobilisent pour exiger plus de directrices à la tête des grandes institutions théâtrales, aujourd’hui dirigées à 80 % par des hommes, et lancent le Collectif F.(s).

C’est au lendemain de l’annonce du nouveau directeur du théâtre des Tanneurs, Alexandre Caputo, que cette mobilisation a pris corps. L’ancien directeur des Tanneurs avait été mis à pied pour des faits de harcèlement présumés. “Il eut été de très bon ton de choisir une femme“, explique Virginie STRUB, membre du Collectif F.(s), d’autant qu’elles étaient nombreuses à avoir postulé et que 4 des 5 candidats retenus étaient des candidates.

