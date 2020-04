Les voitures ne pourront plus accéder au Parc de la Woluwe à partir de mardi

Les voitures ne seront plus tolérées dans le Parc de la Woluwe à partir du mardi 21 avril de sorte à laisser un maximum d’espace aux promeneurs dans un effort de distanciation sociale, indique dimanche soir le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre dans un communiqué.

La décision de cette commune, en accord avec celle d’Auderghem et Bruxelles-environnement, fait suite “à la demande de plusieurs usagers piétons du Parc de la Woluwe désireux de pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale lors de leur balade dans le cadre de la règlementation de lutte contre la propagation du Covid-19“, détaille le communiqué. En pratique, les véhicules motorisés ne seront plus autorisés à traverser le Parc de la Woluwe par l’avenue Henrard et l’avenue des Fransiscains côté Woluwe-Saint-Pierre, tout comme par l’avenue du Parc de Woluwe au niveau du Grand Vallon, côté Auderghem.. Les mesures feront l’objet d’une évaluation.

Belga