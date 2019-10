Les trains de nuit entre Vienne et Bruxelles devraient être opérationnels dès la mi-janvier

Les trains de nuit, qui relieront Vienne et Bruxelles devraient être opérationnels dès la mi-janvier, a indiqué la compagnie autrichienne des chemins de fer ÖBB.

Lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le patron d’ÖBB, Andreas Matthä, a confirmé qu’à partir de janvier, des trains de nuit partiront les dimanches et mercredi depuis Vienne ou Innsbrück en direction de Bruxelles.

Les trajets retours se feront eux les lundis et jeudis et arriveront donc le lendemain. Les tarifs de ces voyages de nuit n’ont pas encore été dévoilés. Infrabel avait confirmé plus tôt ce mois-ci avoir reçu une demande de sillon de ÖBB, qu’elle analysait.

Belga