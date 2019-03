Les technologies de l’information et de la communication (TIC) n’emploient que 33% de femmes à Bruxelles

Mais ce chiffre reste tout de même supérieur à la moyenne nationale belge, qui s’élève à 30%.

Ces chiffres ont été communiqués par Didier Gosuin (DéFI), le ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi. Ces chiffres sont quelque peu inquiétants quand on sait que ce chiffre est largement inférieur au nombre de femmes qui travaillent à Bruxelles (50.6%).

De plus, une enquête de Woman inTech.Brussels, réalisée en 2017, démontre que la femme est de moins en mois représentée au fur et à mesure que le métier devient technique. “Un rapport de l’OCDE de 2017 confirme d’ailleurs que seuls 7% des étudiants de première année d’informatique dans l’enseignement supérieur belge sont de sexe féminin” signale David Weytsman qui plaide pour que les plus jeunes soient familiarisés aux TIC le plus tôt possible.

Les métiers des TIC sont pourtant en pénurie un peu partout en Belgique. Alors que le secteur souffre d’un manque de candidats, engager des femmes qualifiées pourrait être un moyen de combler ce manque.

T.Dest / Image: Belga