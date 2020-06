Les règlements contre la consommation d’alcool dans la rue se multiplient

Voici une nouvelle commune qui a décidé d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique: Woluwe-Saint-Lambert. Cela sera interdit sur la place Saint-Lambert entre 23h et 7h du matin. Mais ce type de disposition est-elle efficace?

De nombreux riverains se sont plaints des nuisances engendrées par la consommation d’alcool sur la place Saint-Lambert. Pour les limiter, la commune a donc décidé d’interdire aux personnes de se rassembler à plus de trois et de boire entre 23h et 7h du matin jusqu’au 31 octobre. Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 350 euros. Pour les mineurs, une médiation sera proposée.

Evidemment, cette disposition ne s’applique pas aux terrasses des cafés ou lors des événements autorisés par la commune.

A la Ville de Bruxelles, on a décidé de prolonger l’expérience sur le piétonnier. En effet, le confinement n’a pas permis de tirer des conclusions probantes de cette disposition.

Une autre commune a depuis longtemps interdit la consommation d’alcool sur son territoire. Il s’agit de Watermael-Boitsfort. Cette disposition avait été prise par l’ancienne bourgmestre, Marine Payfa (DéFi) voici près de 8 ans. Lors de l’élaboration du règlement général de police commun aux 19 communes de la Région bruxelloise, l’actuel bourgmestre, Olivier Deleuze (Ecolo) a hésité à retirer cet article. “La police m’a dit qu’il lui était utile pour la place Keym. En 2019, ils ont verbalisé une dizaine de fois.” Ce sont souvent les mêmes personnes reconnaît le bourgmestre mais cela évite que la place ne devienne un lieu de rassemblement.

A Ixelles, on avait aussi interdit la consommation d’alcool sur la voie publique et principalement dans le quartier de la place Flagey en 2018 mais cette disposition a été retirée par le nouveau bourgmestre, Christos Doulkeridis (Ecolo).” Je suis mitigé sur l’efficacité de la mesure, avoue Christos Doulkeridis. Souvent, cela déplace le problème. Je pense que d’autres moyens peuvent être plus efficaces mais je n’exclus pas d’avoir recours à l’interdiction un jour.”

Quant à Schaerbeek, il est aussi interdit de boire de l’alcool sur la voie publique entre 22h et 6h du matin. L’an passé, une disposition spécifique avait également été prise pour le quartier Nord pour éviter la consommation durant la journée “mais nous l’avons levée car elle a porté ses fruits”, nous explique-t-on au cabinet de la bourgmestre Cécile Jodogne (DéFi). Les plaintes sont aujourd’hui moins nombreuses.

Vanessa Lhuillier – Photo: Virginie Lefour