Les premières commissions délibératives auront lieu en avril et en juin

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et du feu vert du parlement bruxellois en séance plénière, les premières commissions délibératives que celui-ci a décidé de créer, seront installées en avril et en juin prochains

Le parlement bruxellois s’est fixé comme objectif d’organiser en 2021 deux premières commissions délibératives réunissant 15 parlementaires et 45 citoyen(ne)s tiré(e)s au sort parmi les habitants de la capitale âgés de 16 ans et plus.

Des suggestions citoyennes recevables

Le bureau élargi a considéré comme recevables la suggestion citoyenne relative à la remise en logement des personnes sans abri et la proposition, portée par plusieurs groupes politiques, relative au déploiement de la 5G en Région de Bruxelles-Capitale. Des commissions délibératives sur ces deux sujets seront mises au vote en séance plénière le 12 février (5G) et le 9 mars (sans-abrisme) prochains.

Si les député(e)s en décident ainsi, la première commission délibérative siégera du 24 avril au 6 juin, la seconde du 26 juin au 17 juillet.

“Pour la première fois, des citoyens tirés au sort seront associés au travail parlementaire. Il nous faudra voir comment organiser les travaux pour permettre que les débats se déploient dans toute leur richesse malgré les contraintes sanitaires, mais les Bruxellois peuvent surveiller leur boîte aux lettres dès la fin de ce mois et s’apprêter à recevoir une invitation à s’impliquer concrètement dans les prises de décisions qui intéressent leur Région”, a commenté mercredi le président du parlement, Rachid Madrane.

5G et sans-abrisme

Pour la commission délibérative consacrée à l’arrivée de la 5G en Belgique. Le tirage au sort parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt est prévu durant la semaine du 29 mars. Les réunions de la commission délibérative auront lieu entre le 24 avril (la première) et le 6 juin (la dernière).Pour la deuxième consacrée au sans abri et au logement, les réunions proprement dites seront programmées entre les 25 juin (la première) et le 17 juillet (la dernière).

La rédaction, avec Belga