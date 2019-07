Le nombre de nuits d’hôtel réservées à Bruxelles continue d’augmenter

La Région de Bruxelles-Capitale affiche la plus forte progression par rapport à la Flandre et la Wallonie en 2018.

Plus de 41 millions de nuitées (41.320.284) ont été réservées en 2018 en Belgique, soit une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente, ressort-il lundi des chiffres de Statbel, l’office statistique belge.

Le nombre de nuitées touristiques réservées augmente de façon continue depuis 2015, passant de 38,3 millions à plus de 41 millions en 2018. La Région de Bruxelles-Capitale affiche la plus forte progression en 2018, avec 6,9 millions de nuitées (+10%). La Région flamande atteint les 26,1 millions de nuitées (+7%) et la Wallonie les 8,2 millions (+5%).

Les Belges et les Néerlandais en majorité

L’hôtel est privilégié par les touristes, représentant 49% des nuitées. Les logements de vacances (16%) suivent, ainsi que les parcs de vacances (13%) et les auberges de jeunesse (10%). Des proportions semblables à celles de 2017.

La moitié des nuitées a été réservée par des Belges. Parmi les touristes étrangers, les pays les plus représentés étaient les Pays-Bas (12%), la France (7%) et l’Allemagne (6%). Le Royaume-Uni représentait 5% des nationalités des touristes qui ont réservé une nuitée en Belgique, l’Espagne 2%, les États-Unis 2% et l’Italie 1%.

Belga