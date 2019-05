Le blog Résistance(s) relance un journal papier. Manuel Abramawocz nous en parle dans #M

Résistance(s) a lancé fin avril à Saint-Gilles le premier numéro de son nouveau journal papier, prolongement imprimé du blog d’information militant sur l’extrême droite. Ce format permettra de présenter des dossiers spécifiques, plus étayés, tandis que le site internet est plus propice au suivi de l’actualité politique au quotidien. Son rédacteur en chef, Manuel Abramowicz, est l’invité du magazine #M.

Le contenu traite d’enquêtes principalement sur l’extrême droite. Au vu de l’actualité, où le Vlaams Belang a fait une percée spectaculaire en Flandre ce dimanche, Manuel Abramowics confirme qu’il y a une “urgence politique par rapport à l’extrême droite“. Son journal a pour objectif d’éclairer sur les méthodes de ce mouvement. “Ce qui est important c’est de montrer la partie de l’iceberg qu’on ne voit pas. On essaie de comprendre les messages codés retrouvés dans les tracts. Le Vlaams Belang prône la communauté homogène par exemple, comprenez ‘race pure’. De plus, l’extrême droite ce n’est pas que le Vlaams Belang, c’est aussi des idées portées par ces parties qui passent aussi par les partis traditionnels et démocratiques.”

C’est sous format papier que Résistance(s) avait commencé et, après 22 ans, l’équipe a décidé d’y revenir ponctuellement. Au sommaire de ce “Journal de résistance(s)”, des dossiers sur l’extrême droite en Israël, sur l’ “Ordre nouveau” au Brésil, ou encore sur les 47 années de “lepénisme” en France. Une enquête est consacrée à la N-VA, présentée comme un cheval de Troie de l’ultra droite au coeur du royaume.