L’architecte bruxellois Francis Metzger restaurera les écuries royales de Fontainebleau

L’architecte bruxellois Francis Metzger, à la tête du cabinet MA², a été sélectionné pour mener la rénovation des écuries royales du château de Fontainebleau, près de Paris.

“Formidable nouvelle : Roselyne Bachelot, ministre de la Culture de France vient d’annoncer le choix du programme et des architectes pour le projet des écuries royales du château de Fontainebleau. Après près de deux ans de concours, nous sommes désignés pour mener à bien la restauration des écuries royales du château (2 ha) et la mise en place d’un campus international des arts (7 ha)“, se réjouissait vendredi l’architecte Francis Metzger, sur Facebook.

Il s’agit du quatrième château le plus visité de France. Construit en 1738 pour accueillir les écuries royales, cette portion du domaine était inoccupée depuis 2001, et s’était dégradée. “Classé au titre des monuments historiques, cet ensemble patrimonial nécessite une restauration finale et un réaménagement en fonction d’une nouvelle programmation, soit un enjeu majeur pour l’EPCF et le ministère français de la Culture“, indique le cabinet MA2 sur son site Internet.

Un projet de campus international des Arts

“Au terme d’une longue procédure, un projet a été sélectionné : Le Campus-Cluster International des Arts, un creuset artistique interdisciplinaire et interculturel reliant éducation, entrepreneuriat et innovation. Le projet prévoit la restauration du quartier des Héronnières, la construction de résidences étudiantes, la réhabilitation d’une halle pour en faire un lieu de rencontres et de partage et la création d’un parc des Arts, lieu dédié aux événements culturels et artistiques“, ajoute également le cabinet.

Pour ce projet, l’architecte bruxellois est associé au bureau MP-A Architectes.

► Découvrez le projet complet sur le site Internet du cabinet d’architecture

ArBr – Photos : MA²