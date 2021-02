La prime Bruxell’air devient un budget mobilité

Le gouvernement bruxellois a voté jeudi en première lecture, les modifications de la prime Bruxell’Air pour les Bruxellois qui décident d’abandonner leur voiture. Son montant sera maintenant variable selon les revenus et d’autres moyens de transport seront possibles.

Actuellement, les Bruxellois qui décident d’abandonner leur voiture pour les transports en commun ou le vélo peuvent toucher une prime de la Région bruxelloise. Depuis son lancement en 2006, les demandes sont de plus en plus nombreuses et les modes de déplacement alternatifs ont changé.

Dorénavant, le Bruxellois disposera d’une prime entre 500 et 900 euros sur deux ans et pourra s’en servir pour les transports en commun, les taxis, le vélo, les voitures partagées, la trottinette… La prime sera modulée en fonction des revenus et des conditions de vie de chacun.

Un coach mobilité sera disponible au sein de Bruxelles Environnement. Les modifications devraient être d’application au second semestre de cette année.

