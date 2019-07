John Pitseys : “Il y a beaucoup de peinture verte dans cet accord bruxellois”

John Pitseys, chef de groupe Ecolo au Parlement bruxellois, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce vendredi sur BX1.

Avant de se lancer en politique, John Pitseys était… chercheur en sciences politiques et en théorie politique. Il travaillait notamment pour le CRISP, qu’il a quitté en février dernier pour se présenter aux élections régionales sur la liste Ecolo. Il vient désormais d’être nommé par Ecolo en tant que chef de groupe des Verts au Parlement bruxellois. Il estime notamment que l’accord de majorité PS-Ecolo-DéFI-Groen-sp.a-Open VLD porte bien la signature des écologistes malgré certaines critiques émanant de l’opposition : « Il n’y a pas qu’une touche verte dans cet accord, il y a beaucoup de peinture verte. Que ce soit en termes de logement, d’urbanisme, de mobilité… Nous sommes contents de dire qu’il y a des accents écologistes dans ce programme ».

John Pitseys estime notamment que ces « accents écologistes » se voient notamment concernant les propositions en termes de gouvernance et de participation citoyenne : « Le terme de participation citoyenne a été prononcé 12 fois dans l’accord de gouvernement, alors qu’il n’était pas présent une seule fois sous la précédente législature. Les citoyens pourront par exemple déposer des textes via les ‘initiatives législatives citoyennes’ pour qu’on puisse en discuter dans les institutions concernées ».

Véhicules interdits ? “On veut une phase de transition”

Il revient également sur la prochaine interdiction des voitures au diesel, à essence et au LPG d’ici 2035, annoncée dans cet accord de gouvernement. « Cela reste un objectif, on fera tout pour l’atteindre. On parle de 2035 au plus tard. Mais il y a deux sous-objectifs : aménager une phase de transition évidemment, et ne pas que cela se fasse au détriment des ménages bruxellois », dit le chef de groupe Ecolo.

John Pitseys a également évoqué le débat autour de l’autorisation ou non des ports de signes convictionnels dans certains cas. « Sur le port de signes convictionnels, je crois que quand vous êtes une personne majeure, vous êtes propriétaire de votre corps, et de vos vêtements », lance-t-il. « Vous pouvez vous promener avec un chapeau de clown sans penser que cela est ridicule. Je ne vois pas quel serait le problème avec d’autres vêtements. Ce qui m’étonne sur le sujet, c’est que des partis qui se disent libéraux estiment que la liberté vaut pour un certain nombre de choses mais pour ce qui est l’un des pans les plus importants de notre société ».

► Le nouveau gouvernement bruxellois, l’accord de majorité, la touche Ecolo dans cette déclaration de politique générale, la coopération avec les autres entités fédérées… : découvrez l’intégralité de L’Interview de John Pitseys dans notre replay.

