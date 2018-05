Grande Mosquée de Bruxelles : des manuels prônent le djihad armé

L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM) a passé au crible la formation des imams de la Grande Mosquée de Bruxelles. Certains manuels prônent une idéologie radicale et proche du salafisme.

La formation des imams délivrée en arabe au sein du Centre islamique et culturel de Belgique (CICB), qui abrite la Grande Mosquée de Bruxelles, incite les fidèles à se lancer dans le djihad armé, à persécuter les homosexuels et tenir des propos antisémites, selon un rapport de l’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAM). C’est ce que dévoile La Libre et RTL-TVI. L’analyse couvre l’année académique 2016-2017 et a été remise récemment à la commission parlementaire de suivi des attentats de Bruxelles, qui en discutera ce mercredi.

Une idéologie proche du salafisme

Selon les informations détaillées par RTL qui a pu analyser le document, le rapport pointe en ce qui concerne les manuels de formation un “contenu (…) généralement en rien adapté au cadre social belge ou européen. Il s’appuie sur des idées salafistes qui incite au rejet de toute idée différente, des libertés et droits fondamentaux constitutionnels“. Le rapport poursuit en pointant “nombre de mosquées et centres islamiques disposent toujours de manuels présentant un contenu problématique sur le plan du radicalisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme“.

Un manuel de base pour Al-Qaïda

Le rapport, d’une quarantaine de pages, détaille notamment le contenu de manuels de formation, dont l’un faisait partie du matériel pédagogique autour du leadership d’Al-Qaïda, selon l’OCAM. Ce livre s’intitule “Les grands principes de base du musulman sunnite“. Selon La libre qui a pu consulter le rapport de l’OCAM, “dans les années 80-90, ce cours faisait partie du matériel pédagogique des milieux djihadistes arabes au sein et aux alentours du leadership central d’Al-Qaïda”. Un texte qui incite également au “combat armé aux côtés de leurs dirigeants, qu’ils soient bien guidés ou corrompus, afin d’instaurer les lois de l’islam”.

Un deuxième ouvrage pose problème. Il s’agit de “La voie du Musulam”. Selon La libre dans le texte, on peu lire : “le djihad armé est l’une des formes les plus élevées de rapprochement de Dieu le Très haut et l’expression la plus noble de la pratique religieuse”.

Antisémitisme et homophobie

Toujours dans “La voie du Musulman”, certains passages prônent des propos homophobe. Le texte indique trois méthodes d’exécution à leur encontre: la lapidation, le bûcher ou “trouver le bâtiment le plus haut du village (ou de la ville) et y jeter du toit l’homosexuel, la tête en bas, après quoi, il sera achevé par lapidation”.

Enfin, un troisième manuel revêt des aspects antisémites. A l’égard des juifs, le texte les dépeint comme “des traîtres, des infidèles et des imposteurs”, “obscènes et grossiers”, “cruels et insensibles”, “cupides, avides et avares”. Selon ce théologien qui a pignon sur rue, “les juifs ont recours à la violence, au pouvoir et à la terreur afin de contrôler le monde”.

Le CICB dépend, jusqu’en mars 2019, du financement de l’Arabie saoudite. Sur recommandation de la commission d’enquête parlementaire, le gouvernement a rompu en mars la concession de la Grande Mosquée, avec un an de préavis, pour la confier à l’Exécutif des musulmans.

Signe encourageant, l’OCAM précise qu’une nouvelle génération d’imams voit le jour en Belgique. Celle-ci plaide pour une lecture contemporaine des textes islamiques, note La Libre.