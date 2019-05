François De Smet (Défi) et Delphine Chabbert (PS), focus sur deux nouveaux élus issus de la société civile

Elle était secrétaire politique de la Ligue des familles, aujourd’hui, elle est députée bruxelloise. Delphine Chabbert est l’une des personnalités de la société civile qui siègera dans une assemblée parlementaire, dans les rangs du PS. Dans sa première interview en tant que mandataire politique, elle revient sur ses priorités et l’avantage de son statut de personnalité politique issue de la société civile.

François De Smet était quant à lui directeur de Myria. Il a travaillé au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et est docteur en philosophie et titulaire d’une formation en droit. Il était l’un des grands opposants à la politique migratoire de la N-VA. Aujourd’hui, il fait son entrée à la Chambre, en tant qu’élu Défi.

► Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Aristide Kobenan

