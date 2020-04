Enseignement supérieur : les modalités d’examen devront être connues ce lundi à minuit au plus tard

Les établissements d’enseignement supérieur ont jusqu’à ce lundi minuit pour faire connaître aux étudiants les modalités d’examens.

Dans les hautes écoles, les modalités varieront d’un établissement à l’autre en fonction du type d’études. Les représentants des hautes écoles se sont réunis aujourd’hui pour aborder plusieurs des questions qui se posent à elles.

Il semble que beaucoup fassent le choix de limiter les matières évaluées à l’essentiel. Quant à savoir si les examens auront lieu en présente ou a distance, oral ou écrit : ces questions doivent encore être tranchées.

Haute Ecole Leonard de Vinci

Certaines hautes écoles ont toutefois déjà fait connaître leurs choix. Ainsi la Haute Ecole Léonard de Vinci annonce que le calendrier académique est maintenu, et ne sera pas prolongé au quadrimestre suivant, et que les épreuves seront entièrement réalisées à distance. Pour ce faire, l’école indique avoir investi dans du matériel informatique supplémentaire, des locations de serveurs complémentaires, de plateformes pédagogiques dédiées aux évaluation à distance. Par contre, pas de logiciels anti-triche, contrairement à l’UCLouvain : “la confiance partagée et le sens des responsabilités de chacun sont les principes qui nous guident.”

Une organisation qui exige de la part de de l’établissement “une méthodologie précise et l’investissement de tous les acteurs en un temps record.”, dit encore la directrice-présidente de l’école.

Université Saint-Louis

A l’Université Saint-Louis, les examens se feront tous à distance, nous indique l’établissement. 50% des examens seront des écrits, 20% des oraux, 10% d’écrits et oraux combinés, 10% de travaux qui ne nécessitent pas l’accès aux bibliothèques, 5% seront des questions envoyées et à renvoyer à une heure précise, et 5% des enseignements ne donneront pas lieu à une évaluation autre que celle effectuée jusqu’à présent. Parmi les écrits, les QCM seront minoritaires et ne seront pas à pénalité. Enfin Saint-Louis n’utilisera pas de logiciels de surveillance.