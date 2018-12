Deux nouveaux postes pour la garde bruxelloise de médecins généralistes

L’asbl GBBW (Garde Bruxelloise-Brusselse Wachtdients) étend son réseau en inaugurant deux nouveaux postes de garde dans les communes d’Etterbeek et de Forest. Objectif: mieux répondre aux besoins de la population bruxelloise.

En 2002, la Belgique démarrait pour la première fois une réflexion autour d’une réforme éventuelle de la garde publique. Un contexte qui a donné naissance, en 2014, à la GBBW dont l’objectif était de coordonner les initiatives de garde de médecine générale. Quatre ans plus tard, l’asbl s’impose comme pionnière en matière de réseau de postes de garde.

Garantir l’accès aux soins de santé

La mission principale de la GBBW consiste à garantir à la population bruxelloise une continuité d’accès aux soins de médecine générale. En effet, Bruxelles compte aujourd’hui 1,2 millions d’habitants, soit un poste de garde pour 240 000 habitants. Un ratio insuffisant, d’après les constats de l’asbl.

Deux nouveaux postes

Le Plan Stratégique Global de la GBBW (approuvé en 2017) a permis à l’asbl d’ouvrir deux nouveaux postes médicaux de garde à Etterbeek et à Forest. Deux postes qui s’ajoutent donc à ceux de Bruxelles-Centre, Schaerbeek, et Molenbeek-Saint-Jean. On attend deux centres supplémentaires en 2019, basés à Anderlecht et à Auderghem.

