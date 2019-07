Deux enfants blessés à la suite d’une explosion dans un appartement à Bruxelles

Deux enfants âgés d’un an et de cinq ans ont été brûlés au visage.

Une explosion a eu lieu vendredi soir dans un appartement situé rue de l’Hectolitre à Bruxelles. Deux enfants âgés d’un an et de cinq ans ont été brûlés au visage mais leurs jours ne sont pas en danger, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

“Nous sommes intervenus pour une petite explosion rue de l’Hectolitre, près de la Place du Jeu de Balle à Bruxelles, vendredi vers 20h00. L’explosion a eu lieu alors qu’une dame cuisinait avec un réchaud au gaz. L’explosion est probablement due à une fuite ou une défectuosité de la bonbonne“, a expliqué Walter Derieuw.

“Les vitres avant et arrière de l’appartement ont volé en éclats ainsi que la vitre arrière d’une voiture stationnée à proximité. Le feu a pris aux rideaux de l’habitation mais il a rapidement été éteint par le mari de la dame, avant notre arrivée“, a-t-il poursuivi.

“La dame a été légèrement blessée ainsi que deux de ses enfants, l’un âgé d’un an, qu’elle portait sur le dos lorsqu’elle cuisinait, et un autre âgé de cinq ans. Les deux enfants ont été brûlés au visage mais leurs jours ne sont pas en danger. Ils ont été emmenés à l’hôpital pour des tests d’ouïe et de vue“, a indiqué le porte-parole des pompiers.

Belga, image Google Street View