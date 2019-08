Des visites guidées organisées à Matonge à l’aide d’une application mobile

Code Mémoire est un projet artistique qui offre des visites guidées du quartier Matonge à l’aide d’une application mobile.

Cette application permet aux utilisateurs de géolocaliser et scanner les codes QR apposés en plusieurs endroits du Matonge et ainsi d’écouter librement sept récits. Ces récits, qui mêlent réalité et fiction, sont le résultat de plusieurs entretiens avec les habitants du quartier.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte et Aristide Kobenan