Courir autour de Bruxelles pour éliminer les excès des fêtes de fin d’année

Quelque 2.500 participants sont attendus pour courir les 4 ou 8 kilomètres de la Corrida du Manneken Pis selon les appétits.

Ils viennent surtout pour l’ambiance et les belles lumières de la ville. La course qui en est à sa 9e édition passe par la place d’Espagne, place des Martyrs, rue Neuve, galerie de la Reine et enfin par la Grand-Place. Une partie des bénéfices sera reversée à l’ASBl Vivre ensemble qui soutient les personnes sans-abri.

► Reportage de Sabine Ringelheim et Lionel Callewaert