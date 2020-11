Coronavirus : nouveau centre de dépistage à Anderlecht

Un nouveau centre de testing est inauguré ce lundi à Anderlecht, annonce la commune dans un communiqué.

Monté en quatre semaine à la demande de la COCOM, il est installé sur le parking Bizet au 13 rue Félicien Rops, et sera ouvert pour une durée de quatre mois et demi.

D’une capacité de 750 à 1000 tests par jour maximum, selon les demandes, il sera accessible uniquement sur rendez-vous via le site www.testcovid.be.

“L’encadrement et le suivi administratif du centre seront assurés par la mobilisation de volontaires issus des rangs du personnel communal.”, précise la commune. Des gardiens de la paix seront chargés de l’accueil et auront pour mission de vérifier que la personne qui se présente a bien un rendez-vous et une prescription médicale, avant que celle-ci ne soit orientée vers l’infirmer.e qui effectuera le prélèvement. “Tout a été pensé pour que les patients ne passent pas plus de 15 minutes à l’intérieur du centre“, et soient exposées au minimum de contacts, indique encore le communiqué.

Pour rappel, les asymptomatiques pourront à nouveau se faire tester dès le 23 novembre. Au terme de la réunion des différents ministres de la Santé, ce samedi, ceux-ci ont annoncé que les tests PCR nasopharyngés pourront reprendre, dès le 23 novembre, pour les personnes asymptomatiques ayant été en contact avec un cas positif de coronavirus.

Rédaction (Photo : Commune d’Anderlecht)