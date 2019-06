La 15e édition du “Visueel Festival Visuel” se tenait tout ce weekend à Berchem-Sainte-Agathe. Le festival faisait la part belle aux spectacles sans parole, afin d’abollir les frontières linguistiques et mettre en avant le regard et le corps. A cette occasion, l’une de nos équipé a assisté au spectacle déambulatoire du duo d’acrobates Be Flat.

Les corps sont mis à l’honneur dans une scénographie travaillée et pensée en fonction de l’espace urbain propre au quartier de Berchem-Sainte-Agathe. Ward Mortier a fait l’Ecole supérieure des Arts du Cirque et Thomas Decaesstecker est un autodidacte. Tous deux pratiquent le parkour, une discipline qui rassemble acrobaties et sauts d’obstacles urbains. Les deux accolytes ont ainsi livré un spectacle époustouflant, sous les yeux ravis d’une centaine de spectateurs.

Tout en silence, les artistes ont réussi à transmettre leur poésie à travers leur corps et leur regard, un jeu d’équilibre en harmonie avec le public.