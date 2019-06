Anderlecht: opération répressive à Heyvaert

Une importante opération répressive et multidisciplinaire a été menée vendredi dernier dans le quartier Heyvaert à Anderlecht suite à de nombreuses plaintes de riverains se plaignant d’incivilités.

Cette action multidisciplinaire a rassemblé la zone de police Midi, des agents de la Douanes, des agents habilités à constater les infractions en matière de permis d’environnement et des agents de l’Agence Bruxelles-Propreté, détaille le communiqué de la commune. Elle a été menée à l’initiative du Bourgmestre d’Anderlecht, Eric Tomas (PS).

Au total, “50m3 de déchets ont été évacués par Bruxelles-Propretés et 6 pv ont été dressés, deux véhicules ont été saisis par les douanes et des amendes pénales de plus de 7000 euros ont été infligées. Un garage clandestin a été également découvert“, peut-on lire dans le communiqué.

“Par cette réaction énergique des autorités, nous répondons à certains problèmes d’envergure dans ce quartier qui fait la jonction entre les abattoirs et la porte de Ninove“, souligne le

Bourgmestre d’Anderlecht Eric Tomas. “Plus généralement, ce quartier de la rue Heyvaert fait l’objet de toutes les attentions des autorités communales et régionales – notamment via le contrat

de rénovation urbaine spécifique à ce territoire.”

Ce genre d’action est une première et sera renouvelée à l’avenir.