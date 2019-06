Anderlecht : deux suspects interpellés après un vol à main armée dans un Quick

Un braquage à main armée s’est produit à Anderlecht ce samedi dans le restaurant Quick à Drève Olympique 2, rapportent nos confrères d’RTL. Les deux suspects ont été appréhendés par la police de la zone Bruxelles-Midi après une course-poursuite sur le ring.

La police de la zone Bruxelles Midi a été informée d’un braquage dans un Quick situé à Drève Olympique 2 ce samedi soir vers 22h35. Les deux suspects ont pris la fuite en direction du ring, poussant la police à la course-poursuite.

“Quand les policiers sont arrivés sur place, ils ont vu un véhicule suspect. Ils ont voulu procéder à un contrôle et c’est alors que la voiture a pris la fuite en direction du ring. Les suspects ont perdu le contrôle du véhicule et ont pris la fuite à pied. Ils ont été arrêtés et aucun autre véhicule n’a été impliqué dans l’accident“, nous précise ce matin la porte-parole de la police de la zone Midi.

Les deux individus appréhendés ont été mis à la disposition du parquet, une enquête a été ouverte.

