6.700 Bruxellois attendent une place dans un box à vélo

Depuis 2014, les rues bruxelloises se voient décorer progressivement de boxes à vélo. Il y a actuellement 2.660 places à vélo à Bruxelles dans 460 boxes et six parkings. La liste d’attente frôle quant à elle les 6.700 personnes.

Et elle continue de s’allonger depuis le début de la crise sanitaire.

Le député régional Geoffroy Coomans (MR) a donc souhaité interroger la ministre de la mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), pour savoir ce qui était fait pour faire face à cette demande croissante, citant un mail envoyé par CycloParking “8.089 cyclistes seraient en attente d’une place dans un box vélo.”

La ministre bruxelloise a admis que “le nombre de demandes pour une place dans un parking à vélos, box ou parking riverain, a en effet augmenté, ainsi que la liste d’attente”.

Le vélo préféré depuis le début de la crise

“Avant la crise du coronavirus, on comptait un peu plus de 2.000 places sécurisées (boxes et parkings riverains) et une liste d’attente d’environ 4.000 personnes. L’offre actuelle comprend 2.660 places et la liste d’attente compte près de 6.700 personnes. L’offre atteint aujourd’hui 460 boxes et six parkings à vélos riverains”, avant de poursuivre : D’autres projets sont en cours de réalisation en vue d’augmenter l’offre. Le nombre de boxes à vélos devrait atteindre 500 unités d’ici peu, portant l’offre de places au sein de ces boxes à 2.500.”

A côté des boxes, la ministre souhaite développer davantage les parkings pour riverains. “Depuis un an, parking.brussels développe la possibilité de louer des espaces dans certains quartiers auprès de particuliers pour les transformer en parkings vélos.”

En décembre 2019, un projet pilote a été lancé rue de Nancy entre les quartiers des Marolles et de Stalingrad. “Vu son succès, nous avons décidé d’augmenter sa capacité. En septembre 2020, l’expérience a été rééditée à Saint-Gilles où un nouveau parking pour les riverains a été créé (12 places classiques et 2 places cargo).”

A.V. – Photo: Google Street View