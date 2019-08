20 ans après, Yaguine et Fodé, décédés dans un avion, restent dans les mémoires

Pour marquer les 20 années qui se sont écoulées depuis la découverte des corps des jeunes Guinéens de 15 et 14 ans Yaguine Koïta et Fodé Tounkara dans le train d’atterrissage d’un avion, une cérémonie commémorative a été organisée ce vendredi à Bruxelles.

Cette cérémonie de commémoration est une initiative des associations IDAY-International, IDAY-Guinée, Amitiés sans frontières, ainsi que le Conseil des Communautés Africaines en Europe et en Belgique (CCAEB) et le Fonds Message de Yaguine & Fodé auprès de la Fondation Roi Baudouin.

Un sit-in se tiendra également samedi de 16h00 à 18h00 place Lumumba, géré par l’association de la diaspora africaine Moja avec le soutien de l’Union des femmes africaines ou encore le collectif Mémoire coloniale. Des ressortissants guinéens devraient encore organiser un match de football dimanche après-midi.

Morts de froid

Yaguine et Fodé sont morts de froid. Une lettre a été trouvée sur eux. Dans celle-ci, ils appelaient à soutenir le développement en Afrique. “Si vous voyez que nous sacrifions et exposons notre vie, c’est parce qu’on souffre trop en Afrique et qu’on a besoin de vous pour lutter contre la pauvreté et mettre fin à la guerre en Afrique. Néanmoins, nous voulons étudier, et nous vous demandons de nous aider à étudier pour être comme vous en Afrique“, écrivaient-ils. Cette lettre a été lue ce vendredi par deux jeunes Guinéens lors de cette cérémonie de commémoration à Bruxelles. (avec Belga)

■ Reportage de David Courier et Béatrice Broutout.