1.450 personnes contactées à Bruxelles dans le cadre du tracing Covid-19

Depuis le lancement du suivi des contacts à Bruxelles le 11 mai, quelque 1.450 personnes ont déjà été contactées, a indiqué mardi l’organisme bruxellois de protection sociale Iriscare.

Lancé par les autorités sanitaires bruxelloises, ce suivi permet d’identifier les personnes ayant été en contact avec un porteur confirmé ou très probable du Covid-19. La cellule de contact appelle celles-ci pour les informer d’une potentielle contamination et leur donner des conseils.

Pour ce centre d’appel, 145 personnes ont été formées et 129 d’entre elles sont déjà en service. Quelque vingt agents travaillent également sur le terrain pour entrer en contact avec les personnes injoignables par téléphone. “Réussir la phase de déconfinement est un objectif en soi. Il dépend notamment du bon respect des mesures de dépistage et de suivi des contacts qui sont mises en place. Plus que jamais, durant toute cette période, la responsabilité de chacun et la solidarité entre toutes et tous constituent les conditions de la réussite du déconfinement“, déclare Alain Maron, le ministre bruxellois de l’Action Sociale et de la Santé.

