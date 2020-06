Jette : les véhicules de la commune deviennent électriques

La commune vient de faire l’acquisition de 5 véhicules électriques pour les services communaux.

L’électricité utilisée sera 100% renouvelable, provenant notamment des panneaux solaires communaux placés sur le centre technique communal.

En plus, le charroi communal est passé de 80 véhicules à 70 car certaines voitures ne respectaient plus les normes de la LEZ. A la place, la commune a décidé d’acheter 28 vélos électriques et un contrat a été conclu avec Cambio pour 10 utilisateurs.

Un bus scolaire a également été revendu. Les écoles vont donc devoir réfléchir à d’autres moyens de déplacements lors des sorties scolaires.

V.Lh. – Photo: Jette