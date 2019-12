L’ascenseur de la place Flagey devrait re-fonctionner à la mi-janvier

Après plus de deux ans d’inactivité, l’ascenseur de la place Flagey devrait à nouveau être accessible au public à la mi-janvier, rapporte Lalibre.be.

L’ascenseur qui mène au parking souterrain de la place Flagey est fermé depuis plus de 2 ans. Il est hors d’usage depuis l’explosion d’une cabine électrique à haute tension sur la place Flagey en décembre 2017.

La situation a été rappelée lors du dernier conseil communal à Ixelles. “Le 18 juillet dernier, vous avez indiqué que le responsable de la réparation est la société Indigo qui est gestionnaire du parking et qui a confié la réparation de l’ascenseur à la firme Kone. Vous m’avez informé que la remise en état de l’ascenseur était en cours depuis le 28 juin 2019. Malheureusement, quatre mois plus tard et deux ans après l’explosion, je constate que l’ascenseur est toujours hors service”, a rapporté la conseillère communale, Nora Bednarski (Ecolo).

D’après le quotidien, le bourgmestre Christos Doulkeridis (Ecolo) a répondu que ‘l’ascenseur fonctionne mais n’est pas encore accessible au public car le système de contrôle pour y accéder (via carte de parking ou abonnement afin d’éviter l’entrée de personnes qui n’y ont pas garé leur voiture) n’est toujours pas opérationnel“. Il a ajouté que la pièce devait être livrée au sous-traitant d’Indigo le 20 décembre. “Ils ne savent pas encore exactement quand il sera placé vu les congés de fin d’année mais cela devrait être fait au plus tard la semaine du 13 janvier“, a-t-il déclaré.

YdK – Photo : Google Street View