Ixelles: une action syndicale devant le siège de Beobank pour le personnel oublié

Une action syndicale se déroule en ce moment même devant l’entrée principale du siège de Beobank situé au Bld Géneral Jacques à Ixelles.

Le rassemblement a commencé à 8h30 et se terminera à 10h30. C’est une action pour le personnel des agences. “Face à la deuxième vague de COViD qui nous submerge, le personnel des agences de Beobank qui travaille en première ligne depuis des mois, reste oublié.” explique la CSC sur son site internet.

Le but de cette action est de demander et d’insister sur l’application de mesures sanitaires qui étaient appliquées lors de la première vague et qui ne le sont plus aujourd’hui; “La direction refuse de réintroduire les règles en vigueur et parfaitement applicables à l’époque, telles que le travail à rideaux baissés, recevoir les clients uniquement sur rendez-vous pour les transactions importantes, la fermeture de la caisse, etc.” écrit la CSC

Une situation que les syndicats décrivent comme dangereuse pour les employés : “Il y a des clients qui ne respectent pas les règles d’hygiène de base, des documents changent de main en permanence et de nombreuses agences ne sont pas ventilées. Entre-temps, de plus en plus de collègues sont infectés et certains sont gravement malades ou en soins intensifs. Tout cela provoque beaucoup d’anxiété, de stress et même d’angoisse chez les gens”

