Forest : une zone 20km/h réservée au jeu dans le quartier Saint-Antoine

Une zone réservée au jeu a été aménagée de manière temporaire dans le quartier Saint Antoine à Forest, pour soulager les habitants et leur permettre de mieux respecter les mesures de sécurité, annonce la commune,

Les rues des Moines, de Gênes et certaines parties des rues de Fierlant et de Serbie deviennent réservées au jeu. Les piétons et cyclistes y sont prioritaiers et peuvent circuler sur toute la largeur de la rue, tandis que la vitesse auomobile est réduite à 20km/h.

Des panneaux indicateurs ont été installés. Ces aménagements “seront valables aussi longtemps que la situation l’exigera. Toutefois, ils seront régulièrement évalués et feront l’objet d’éventuelles adaptations en fonction des analyses des services de mobilité et de police.”, indique la commune.

Rédaction en ligne