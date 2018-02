Parade de Coccinelles ce dimanche au Cinquantenaire

Ce dimanche se tenait le rendez-vous annuel des amoureux de la mythique Coccinelle VW.

Plus de 300 Coccinelles, mais aussi des Beetles et Combis T1 se sont rassemblés à l’occasion de cet événement organisé par le musée Autoworld, avec le soutien de Volkswagen, qui a créé la Coccinelle il y a près de 70 ans. Cette année est aussi celle des 50 ans du film “Un amour de coccinelle”. Depuis trois ans, le musée Autoworld rend hommage au mouvement “Flower Power” né il y a 50 ans aux Etats-Unis. Il le fera encore jusqu’à l’année prochaine, pour fêter le demi-siècle du festival Woodstock. A la demande des organisateurs, de nombreux participants à la “Love Bugs Parade” sont venus déguisés en hippies. Des autocollants de fleurs sont également distribués pour décorer les voitures.

Parade dans Bruxelles

La parade a parcouru les rues de Bruxelles de 14h à 15h30. Elle est passé notamment par le rond-point Schuman, la rue de la Loi, devant le palais royal et le palais de Justice et l’avenue Louise avant de filer jusqu’au pont de Groenendael et de revenir par le ring. Le public était convié dès 11h sur l’esplanade pour profiter de l’ambiance de ce rassemblement. Il pourra ensuite visiter le musée Autoworld, qui expose des spécimens particuliers de coccinelles et de Beetles. Au retour de la parade, un orchestre assurera une ambiance festive au sein du musée, où quelques animations sont prévues, notamment un shooting photo devant les véhicules fleuris.

► Reportage dans le journal de 18h