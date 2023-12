Pas de solution en vue pour le stade de l’Union

Les négociations concernant le dossier du stade la Royale Union Saint-Gilloise que le club souhaiterait pouvoir faire bâtir sur le territoire de la commune de Forest sont “difficiles”, a concédé lundi la secrétaire d’Etat en charge de l’Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit), en commission du développement territorial du Parlement bruxellois.

“Les discussions du début de l’été 2023 n’ont pas abouti à un accord entre la commune et la Royale Union Saint-Gilloise mais le dialogue se poursuit. Les trois parties ont décidé de ne pas poursuivre le dialogue sur la base d’un Memory Of Understanding formel, mais de poursuivre le dialogue plus discrètement”, a affirmé la secrétaire d’Etat interrogée sur ce dossier par les députés Gaëtan Van Goisenhoven (MR) et Marie Nagy (DéFI).

Selon Ans Persoons, les résultats de l’étude de mobilité approfondie que le club s’est engagé à lancer, en concertation directe avec la commune de Forest et l’ensemble des autorités régionales compétentes sont attendus pour le début de l’année 2024. Le concours d’architecte lancé en parallèle par l’Union Saint-Gilloise et le Bouwmeester Architecte (BMA) de la Région, une procédure qui constitue une première en Belgique,- progresse bien: 29 candidatures ont été introduites par de grands et petits bureaux, nationaux, internationaux, notamment britanniques, ainsi que des constructeurs de stades.

“On est loin d’une solution”

Cinq candidats ont été présélectionnés. Le lauréat final devrait être connu d’ici le début 2024. “Concernant l’acquisition (ndlr: de terrains communaux), la Région accompagne actuellement la commune de Forest avant de revenir vers la RUSG. Le Bempt reste le site privilégié. Aucun autre site n’a été identifié”, a encore dit Ans Persoons. Pour Gaëtan Van Goidsenhoven et Marie Nagy, on a lancé des démarches sans encore savoir où on va construire le stade. C’est un pari risqué face à une opportunité de développement sportif essentiel pour la Région bruxelloise.

“On est loin d’une solution. Un accouchement, il faut le programmer mais si le bébé ne vient pas il faut peut-être faire une césarienne sinon, en général, cela finit mal. Je crois que le temps qui est devant nous pour conclure ce dossier nous rapproche de plus en plus d’un échec éventuel. Il va falloir à tout le moins donner dans les mois qui viennent un signal extrêmement clair. Ou la commune décide de bloquer définitivement ce projet et autant le savoir pour s’épargner une série d’études, ou alors, on arrive à un accord, mais on ne pourra pas tourner éternellement autour du pot. J’insiste pour que la Région fasse bien comprendre qu’on ne peut pas reporter éternellement sa décision. Il en va de la crédibilité de la Région et de notre capacité à mener de temps en temps des projets un peu plus compliqués”, a commenté l’élu MR.

