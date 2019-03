Octave Zinneke 2019 : The Klets est votre groupe bruxellois de l’année

Les votes pour l’Octave Zinneke, le prix BX1 récompensant les meilleurs artistes bruxellois de l’année, sont terminés. Et c’est le groupe The Klets qui a remporté le suffrage, avec plus de 72% des votes !

Plus de 1.400 votes ont été enregistrés à l’occasion de cette nouvelle édition du vote pour l’Octave Zinneke, dans le cadre des Octaves de la Musique. Et au bout de deux semaines de votes, c’est finalement le groupe The Klets qui a obtenu la majorité des voix avec 72,1% de ceux-ci. Un véritable plébiscite pour le groupe de rock bruxellois, vainqueur du concours Emergenza en 2018.

The Klets devance ainsi le groupe Fabiola (14,5%) et le groupe The Sunday Charmers (13,4%).

► Revoir les nommés de l’Octave Zinneke sur le plateau de M (vidéo)

Le groupe The Klets aura ainsi le privilège de dévoiler son univers musical sur la scène de la Madeleine, le 3 juin prochain, à l’occasion de la prochaine cérémonie des Octaves de la Musique, qui sera évidemment diffusée en direct sur BX1.

Les vainqueurs des autres prix seront dévoilés au fil des prochaines semaines. Restez connectés sur les réseaux sociaux des Octaves de la Musique (Instagram, Twitter et Facebook) pour suivre toute l’actualité de la cérémonie.

Gr.I. – Photo : The Klets/Octaves de la Musique