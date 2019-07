Gouvernement bruxellois : des nouveaux députés et des nouveaux bourgmestres arrivent

Les postes de l’exécutif bruxellois sont connus, en découlent plusieurs changements sur les bancs du Parlement bruxellois, mais aussi dans les collèges des bourgmestre et échevins de plusieurs communes.

► Découvrez notre dossier complet sur le nouveau gouvernement bruxellois

PS

Du côté du Parti Socialiste, la surprise est venue, ce jeudi, de la décision de Nadia El Yousfi de désormais siéger en tant qu’indépendante. Cela signifie que le premier groupe politique du Parlement bruxellois ne compte plus que 16 représentants, contre 17 au lendemain des élections régionales.

Suite aux retours de Rachid Madrane et Fadila Laanan en tant que députés bruxellois, cela signifie que Cécile Vainsel et Simone Susskind reprennent leur place de suppléantes.

Cécile Vainsel pourrait toutefois rapidement revenir au Parlement bruxellois : la députée Véronique Jamoulle est en effet annoncée pour prendre la succession d’Alain Hutchinson, dans les prochains mois, en tant que commissaire de la Région bruxelloise aux institutions européennes. Cécile Vainsel prendrait du coup la place de Véronique Jamoulle lorsque cette nomination sera officialisée.

► Gouvernement bruxellois : voici le profil des nouveaux ministres et secrétaires d’État

Ecolo

Du côté d’Ecolo, suite aux nominations en tant que ministre d’Alain Maron et en tant que secrétaire d’État de Barbara Trachte, l’Anderlechtois Pierre-Yves Lux et l’Uccloise Ingrid Parmentier font leur entrée au Parlement bruxellois.

DéFI

À Schaerbeek, comme nous vous l’avions annoncé, Bernard Clerfayt, devenu ministre de l’Emploi et de la Formation, doit laisser son poste de bourgmestre de Schaerbeek. Il a désigné Cécile Jodogne comme bourgmestre faisant fonction, mission qu’elle avait déjà remplie entre 2008 et 2011 lorsque Bernard Clerfayt était secrétaire d’État fédéral.

Suite à cette nomination de Cécile Jodogne, Sadik Köksal devient député bruxellois et cède donc son poste d’échevin à Schaerbeek. Aucun candidat n’a encore été confirmé : ce nouvel échevin (ou échevine) sera désigné lors du prochain conseil communal.

Du côté d’Auderghem, l’ancien ministre bruxellois Didier Gosuin revient comme bourgmestre d’Auderghem. Son ex-bourgmestre faisant fonction Sophie de Vos redevient échevine et récupère les compétences de la mobilité, l’espace public, les bibliothèques et la participation citoyenne. Didier Gosuin a toutefois confirmé qu’il prendra sa retraite politique en cours de mandat et devrait donc céder son poste de bourgmestre à Sophie De Vos.

Partis néerlandophones

Quelques changements sont également à signaler au sein des trois partis néerlandophones de la majorité. Soetkin Hoessen (Groen) récupère le poste de députée bruxelloise d’Elke Van den Brandt, désormais ministre. Khadija Zamouri (Open VLD) prend pour sa part la place du ministre Sven Gatz. Alors que Hilde Sabbe (sp.a) s’offre de son côté le siège vacant de Pascal Smet, secrétaire d’État.

Grégory Ienco et Cyprien Houdmont – Photo : Belga/Thierry Roge