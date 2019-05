Elections 2019 : voici les résultats des élections européennes en Belgique, un élu pour le PTB

Ce 26 mai, les électeurs de toute la Belgique étaient invités à se rendre aux urnes pour les élections européennes afin d’élire les 21 députés européens qui seront les représentants belges du Parlement européen (dont huit francophones et un germanophone).

Les résultats se sont dévoilés dès 23h00, dès la divulgation des premiers chiffres officiels envoyés par le SPF Intérieur. Et selon ces résultats, après plus de 7000 bureaux de votes dépouillés sur 7324, c’est bien la N-VA qui domine le scrutin avec plus de 14% des voix, devant le Vlaams Belang, qui progresse clairement à 12,1%. L’Open VLD suit avec un peu plus de 10% des voix devant le PS-sp.a, le CD&V, Groen et Ecolo.

Au nombre de sièges, cela signifie que la N-VA perdrait un siège et garderait 3 élus au Parlement européen, soit le même nombre d’élus que le Vlaams Belang. Le PS-sp.a, le CD&V, le cdH, Ecolo , le MR et l’Open VLD devraient obtenir pour leur part deux sièges. Le PTB enverra pour sa part un élu, pour la première fois de son histoire. Groen devrait obtenir un siège.

Les élus francophones seront donc Olivier Chastel, Frédérique Ries (MR), Marie Arena, Marc Tarabella (PS), Philippe Lamberts, Saskia Bricmont (Ecolo), Benoît Lutgen (cdH) et Marc Botenga (PTB).

