Des marchands ambulants se mobilisent pour demander le retour des marchés “comme avant”

Plus de 150 véhicules de marchands ambulants, selon l’estimation de la police, et environ 200 selon les organisateurs ont défilé en cortège, lundi, entre 16h et 18h, dans le nord de Bruxelles pour exprimer leur colère contre les mesures restrictives imposées aux marchés.

Des banderoles portant des messages du type “Touche pas à mon marché ! ” ou “Conditions à la con. Ouvrez-nous les marchés.” avaient été accrochés sur les camionnettes et camions du cortège. Les manifestants sont partis du parking C du Heysel et ont emprunté l’avenue Houba de Strooper, le boulevard Emile Bockstael et la chaussée de Ninove avant de reprendre l’autoroute pour rentrer chez eux. D’importants embarras de circulation ont accompagné l’action.

Les marchés ont en effet repris depuis plusieurs semaines mais ils restent réduits à 50 marchands. Ce sont donc les marchands de nourriture qui sont privilégiés au détriment des marchands de textile, par exemple. Ils contestent l’utilité de ces règles, surtout que les commerces ont pu rouvrir sans l’imposition de règles aussi contraignantes.

Mais il y a aussi d’autres critères recommandés par le Conseil national de sécurité qui les crispent.

■ Reportage de Michel Geyer, Marjorie Fellinger et Laurence Paciarelli