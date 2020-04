Dans le quotidien d’une aide-soignante en première ligne : “On devrait être dépisté en priorité”

Les aide-soignants à domicile poursuivent leurs activités durant cette crise sanitaire du coronavirus, malgré les risques de contamination auprès d’une population particulièrement à risque.

Pour éviter le maximum de contacts, Justine, aide-soignante, ne passe plus que deux fois par semaine auprès de ses patients, alors qu’elle les visitait tous les jours avant le confinement. Elle fait encore plus attention que d’habitude, mais aucun test de dépistage n’a encore été mené auprès de ses patients ou même auprès d’elle ou ses collègues. “On devrait être dépisté en priorité. Car on rencontre des personnes très sensibles”, demande-t-elle.

Plus que d’être contaminée, elle craint surtout contaminer ses patients âgés. D’autant qu’elle soigne également des patients qui sont sortis récemment de l’hôpital après une contamination au Covid- 19.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Yannick Vangansbeck et Laurence Paciarelli.