Auderghem : Sophie de Vos présente sa liste de la bourgmestre en vue des communales

L’ancien bourgmestre Didier Gosuin pousse la liste.

La bourgmestre d’Auderghem Sophie de Vos présente sa liste en vue des communales du 13 octobre prochain. Dans un communiqué, elle vante une liste “fortement renouvelée” : “40% des candidates et des candidats ne se sont jamais présentés à une élection et 30% ont moins de 40 ans”, indique-telle. L’équipe pourra compter sur une partie du collège communal sortant : Matthieu Pillois, Eloïse Defosset, Michel Blampain, Florence Couldrey et Didier Molders. L’ancien bourgmestre Didier Gosuin poussera la liste. Il avait cédé le mayorat à Sophie de Vos en cours de législature.

” Après une campagne régionale et fédérale qui a profondément fracturé la Région bruxelloise, je fais le souhait qu’Auderghem reste ce village gaulois préservé des calculs politiques, où on paie moins d’impôts et où on a encore la capacité de créer du bien-être pour les habitants”, précise-t-elle dans le communiqué. La bourgmestre vante également un bilan avec différentes réalisation : “Les impôts locaux n’ont pas bougé, la dette a été réduite, des projets ambitieux ont été lancés comme la construction d’une Maison des Associations, la créationd’une cinquième crèche communale et la rénovation des bâtiments à Rouge-cloître ou encore les investissements dans la zone de police…”

Voici la liste :

1. Sophie de VOS : bourgmestre – 51 ans

2. Matthieu PILLOIS : échevin – 36 ans

3. Éloïse DEFOSSET : échevine – 33 ans

4. Michel BLAMPAIN : échevin – 56 ans

5. Florence COULDREY : échevine – 50 ans

6. Didier MOLDERS : échevin – 60 ans

7. Stéphanie PAULISSEN – cheffe de groupe au conseil communal, Vice-Présidente du CPAS – juriste

d’entreprise – 37 ans

8. Jean-François NOËL : employé – 41 ans

9. Vincianne LERATE : conseillère communale – employée – 57 ans

10. Fred Lambin : conseiller communal – indépendant – 52 ans

11. Carinne LENOIR : conseillère communale – attachée pédagogique – 41 ans

12. Mauro BIANCHI : membre de VOLT – entrepreneur – 61 ans

13. Christine BOGAERT : conseillère communale – employée – 61 ans

14. Mathieu POMA : directeur d’investissement – 39 ans

15. Valérie LOWAGIE : employée – 55 ans

16. Akibou AKANDE : comptable – 49 ans

17. Annick SOMMER : infirmière – 67 ans

18. Stéphane HOUBEN : restaurateur – 50 ans

19. Véronique TACK : juriste – 65 ans

20. Sofiane EL HAIK : directeur d’ASBL et directeur d’un club de sport – 40 ans

21. Valérie LOCATELLI : artiste – 49 ans

22. Christophe DEVAUX : directeur du club de sport « Le Logis Auderghem » – 54 ans

23. Alodie DE POORTER : fleuriste – 34 ans

24. Adrien STORDEUR : responsable commercial – 34 ans

25. Jennifer GUTIERREZ Y VENIER : employée – 34 ans

26. Michel VERVLOET – entrepreneur – 65 ans

27. Véronique DE PRINS – employée – 61 ans

28. Eliott DUREZ – juriste – 31 ans

29. Ingrid VENIER – employée – 65 ans

30. Gil VAN DEN BERGHE – indépendant – 50 ans

31. Jeannine Crucifix – ancienne Échevine – 69 ans

32. Marc VANDAME – conseiller communal, Président de l’ASBL Seniors d’Auderghem – 64 ans

33. Didier GOSUIN – Bourgmestre d’Auderghem pendant 27 ans (de 1995 à 2022) – Ancien Ministre

bruxellois – Président du Conseil communal – 71 ans

Rédaction