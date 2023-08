Demain, c’est la rentrée !

Une rentrée qui n’a jamais été aussi tôt dans le calendrier scolaire des années précédentes. En cette fin août, les professeur.es peaufinent les derniers préparatifs avant le jour J.

Pour ce jeune instituteur, la rentrée est analysée dans les moindres détails : vérifications des supports de travail et du matériel. Pour intéresser les élèves, chaque année, le corps enseignant redouble de créativité. Et les idées apparaissent souvent pendant les vacances. Alors une fois le retour de vacances, il faut se plonger dans le travail quelques semaines avant la rentrée, le temps de vérifier les contenus pédagogiques et apporter des touches plus ludiques. Dans quelques heures, enseignant.es et élèves vont se retrouver pour une nouvelle année scolaire.

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Loïc Bourlard et Djôp Medou Mvondo