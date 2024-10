Permis accordé pour la gare d’Etterbeek: vers un bâtiment plus ouvert et accessible

C’est officiel, la gare d’Etterbeek s’offre un ravalement de façade. Vétuste, le bâtiment classé n’est plus aux normes, notamment pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou des cyclistes. Il va être modernisé tout en restant accessible aux voyageurs durant les travaux.

■ Reportage de Elise Allaire, Frédéric De Hénau et Pierre Delmée

La SNCB avait introduit l’été dernier la demande de permis d’urbanisme pour la rénovation des quais, notamment en y ajoutant des auvents pour les passagers, et la construction d’une passerelle pour les piétons et les cyclistes entre le boulevard de la Plaine et l’avenue de la Couronne.

Le projet prévoit également la restauration du bâtiment d’origine de la gare, classé, qui date de 1854, et la construction d’un tout nouveau bâtiment pour l’accueil des voyageurs avec une nouvelle salle d’attente et des sanitaires. Des ascenseurs permettront d’accéder aux différents quais. Parmi les autres volontés du projet, le focus sur l’intermodalité. Globalement, c’est un aménagement plus ouvert et modernisé qui est prévu.

Le projet est cofinancé par la SNCB, Beliris et infrabel. Les premiers coups de pelles seront donnés dès 2026. La gare restera accessible pendant l’entièreté de la durée des travaux, qui devraient durer au moins trois ans.