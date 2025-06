Un couvent transformé en un lieu d’accueil pour les familles monoparentales à Kraainem

Un ancien couvent de Kraainem sera transformé en un lieu d’accueil et d’accompagnement pour des familles monoparentales d’ici la mi-2026. Une dizaine de logements occuperont le bâtiment principal, d’une superficie de 3.500 m2. Des familles avec de jeunes enfants, jusqu’à l’âge de six ans, pourront s’y installer.

“Trop de jeunes parents isolés se retrouvent aujourd’hui seuls, désemparés et sans solution adaptée“, déplore l’ASBL Convento, à l’initiative du projet. “Ici, nous les écoutons, les accompagnons et les aidons à créer un nouveau quotidien stable pour eux et pour leurs enfants.“

Le site comprendra également une crèche Babilou, un projet de maraîchage et un restaurant participatif, en vue de favoriser l’insertion locale et les liens sociaux au sein du quartier. Quelques familles vivent dans des logements temporaires de 36 m2 depuis début 2025, en attendant la fin de la rénovation du couvent. Cette initiative est soutenue par Ikea Belgique et l’agence flamande de soutien aux enfants, aux jeunes et leurs familles, Opgroeien.

Belga