RWDM : Theo Defourny sauve deux penalties face à l’Antwerp

De retour de Barcelone et de ses débuts douloureux en Ligue des Champions, l’Antwerp accueillait samedi soir l’autre champion de la saison dernière le RWDM, sacré en Challenger Pro League, en match de la 8e journée de la Jupiler Pro League. Les champions de Belgique n’ont pas réussi à aligner une 3e victoire à domicile consécutive et ont dû se contenter d’un partage 0-0. Il est vrai que Vincent Janssen, le buteur maison, a manqué la conversion de deux penalties face à Theo Defourny, le portier molenbeekois. Les Anversois comptent après 7 matchs 12 points et restent cinquième. le RWDM se retrouve 8e avec 11 points après 7 rencontres.

Les promus ont entamé la rencontre très prudemment n’hésitant pas à jouer à onze derrière le ballon sur sa moitié de terrain. Privé d’espace, l’Antwerp, sans imagination et peu en jambes, n’arrivait à trouver la faille face à un tel bloc. Au repos, le 0-0 reflétait la physionomie du match puisqu’aucun tir n’a été cadré. Dès la reprise, sur corner une tête de Gueye obligea Butez à se montrer vigilant. L’Antwerp hérita d’un penalty à la 63e (après l’intervention du VAR à la suite d’une faute de Segovia sur Janssen). Defourny réussit à détourner l’envoi de Janssen (63e). Les Anversois, loin d’être abattus, trouvèrent un second souffle avec les montées au jeu de Kerk et Muya sur les flancs. Débordés, les Molenbeekois concédaient un nouveau penalty, après une faute de Camara monté au jeu sur Wijndal, et Janssen vit encore Defourny repousser son envoi (75e). Dans le dernier quart d’heure, le RAFC continua à presser, campa devant le rectangle adverse et sans un nouvel arrêt magnifique du capitaine molenbeekois sur une volée de Janssen (80e), l’Antwerp aurait ouvert la marque.

