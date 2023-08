Europa League : l’Union s’impose face à Lugano (2-0) et prend une option sur la qualification

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée 2-0 en barrages aller de l’Europa League face à Lugano jeudi soir au Lotto Park d’Anderlecht. Les Bruxellois ont marqué leurs buts via Dennis Eckert (9e) et Casper Terho (71e).

Puertas se procurait une occasion en début de match et forçait le gardien de Lugano à une parade (4e). Les Suisses réagissaient deux minutes plus tard mais Bottani n’arrivait pas à cadrer sa frappe (6e).

Ce sont les Unionistes qui ouvraient la marque via Dennis Eckert en reprenant une balle qui trainait dans le rectangle. L’attaquant trompait le gardien de près (9e).

Renato Steffen avait l’occasion d’égaliser à deux reprises pour les visiteurs mais ses deux tentatives manquaient le cadre (25e et 32e). Les Suisses pensaient ensuite enfin tenir l’égalisation via Hajdari mais leur but était refusé par le VAR suite à une faute de main (32e).

En deuxième période, les Unionistes se procuraient une grosse possibilité via Sadiki. Le récent transfuge interceptait un centre avant de tenter sa chance mais sa frappe manquait le cadre (67e). Quelques minutes plus tard, l’Union inscrivait son deuxième but de la soirée grâce à une volée de Casper Terho (71e) sur un assist de Lazare Amani.

Avec cette victoire, les Unionistes se déplaceront en Suisse avec un avantage de deux buts la semaine prochaine. Le match retour aura lieu en Suisse à 20h30, jeudi prochain.

Belga | Photo : Belga